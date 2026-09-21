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Beypazarı'nda ortaokul öğrencileri arası Kuran-ı Kerim ve ezan okuma yarışması düzenlenecek

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Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulunda öğrenciler arasında Kuran-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışmaları gerçekleştirilecek.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulunda öğrenciler arasında Kuran-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışmaları gerçekleştirilecek.

Okul Müdürü İsmail Yılmaz, yaptığı açıklamada, yarışmalar için başvuruların devam ettiğini belirtti.

Etkinliklerin öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlendiğini ifade eden Yılmaz, "30 Eylül'de saat 13.30'da okulumuzun salonunda Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, 1 Ekim'de saat 13.40'ta ise Güzel Ezan Okuma Yarışması yapacağız." dedi.

Yılmaz, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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