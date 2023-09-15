Beypazarı'nda Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetlendi

Beypazarı'nda polis ekipleri tarafından okul çevreleri ve servis araçları denetimi yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Kemal Milaslı İlkokulu önünde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin okulların açılmasının ardından da devam edeceği belirtildi.

Beypazarı'nda polis ekiplerince, okul çevreleri ve servis araçları denetimi yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, okul çıkışı Kemal Milaslı İlkokulu önünde, servis araçları ve çevresinde denetim yaptı.

İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, okulların açıldığı günden itibaren ekiplerin servis araçları denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Okulların açılmasının akabinde, trafik ve yunus ekiplerinin okul yollarında ve çevrelerinde sürekli devriye attığını ifade eden Aydın, "Denetimler sürecek. Okul yollarından okul çevrelerine ekipler sürekli link halinde olacaklar. Servisleri denetimleri sürecek. Trafik kurallarına uyulması ve öğrencileri belirlenen noktalarda indirmeleri için sürücüler, sürekli ikaz ediliyor." dedi.