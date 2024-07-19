Beypazarı'nda Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla Beypazarı Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda ilçe genelindeki camilerde cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi. Vatandaşlar, aşure geleneğini sürdüren ve ikramda bulunan belediyeye teşekkür etti.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.
Beypazarı Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda ilçe genelindeki camilerde cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi.
Vatandaşlardan Hayati Dızman, aşure geleneğini sürdüren ve ikramda bulunan belediyeye teşekkür etti.