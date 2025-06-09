Beypazarı'nda MHP'den Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı
MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir bayramlaşma programı düzenledi. İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, gelenek haline getirdikleri bayramlaşma etkinliğinde duygu ve düşüncelerini paylaştı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Parti binasında düzenlenen programda konuşan İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, kaynaşmanın, bayramlaşmanın ve hasbihal etmenin sevincini bayramla yaşadıklarını kaydetti.
İlçe başkanlığı görevinde bulunduğu günden itibaren bayramlaşmayı gelenek haline getirdiklerini belirten Orhan, programa katılanlara teşekkür etti.
Konuşmanın ardından partililer bayramlaştı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel