Beypazarı'nda metruk evler yıkıldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde metruk evlerin yıkımı yapıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde metruk evlerin yıkımı yapıldı.
Uruş Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında ilk etapta 4 metruk ev ekipler tarafından yıkıldı.
Uruş Mahallesi muhtarı Murat Uz, mahallede güvenlik riski oluşturan metruk yapıların yıkımı için çalışma yürütüldüğünü söyledi.
İlk etapta 4 metruk evin ekipler tarafından yıkıldığını belirten Uz, diğer riskli yapıların yıkımı için de çalışmaların sürdüğünü anlattı.
Kaynak: AA