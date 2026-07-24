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Beypazarı'nda metruk evler yıkıldı

Beypazarı'nda metruk evler yıkıldı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde metruk evlerin yıkımı yapıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde metruk evlerin yıkımı yapıldı.

Uruş Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında ilk etapta 4 metruk ev ekipler tarafından yıkıldı.

Uruş Mahallesi muhtarı Murat Uz, mahallede güvenlik riski oluşturan metruk yapıların yıkımı için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

İlk etapta 4 metruk evin ekipler tarafından yıkıldığını belirten Uz, diğer riskli yapıların yıkımı için de çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Kaynak: AA
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