Beypazarı'nda metruk evler yıkıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde metruk evlerin yıkımı yapıldı.

Uruş Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında ilk etapta 4 metruk ev ekipler tarafından yıkıldı.

Uruş Mahallesi muhtarı Murat Uz, mahallede güvenlik riski oluşturan metruk yapıların yıkımı için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

İlk etapta 4 metruk evin ekipler tarafından yıkıldığını belirten Uz, diğer riskli yapıların yıkımı için de çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Kaynak: AA