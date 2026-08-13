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Beypazarı'nda dolandırıcılığa karşı bilgilendirme

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Beypazarı'nda polis ekipleri, vatandaşları internet alışverişlerinde dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Beypazarı'nda polis ekipleri, vatandaşları internet alışverişlerinde dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ile Şehit Ertuğrul Dönmez Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Hanlarönü Meydanı'nda kurulan çadırda ve pazar yerinde vatandaşlara dolandırıcılıktan korunma yöntemlerini anlattı.

Ekipler, internet alışverişlerinde dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığı broşürleri dağıtarak vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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