Beypazarı'nda İki Hekimin İsmi Parklarda Yaşatılacak

Beypazarı'nda İki Hekimin İsmi Parklarda Yaşatılacak
Beypazarı'nda hayatlarını kaybeden Dr. Levent Baltacı ve Dr. Mücahit Çelik'in isimleri, belediye meclisi tarafından ilçedeki parklara verildi. Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, bu kararın hekimlere olan saygı gösterisi olduğunu belirtti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde devlet hastanesinde görev yaparken hayatlarını kaybeden 2 hekimin adının ilçedeki parklara verilmesi önergesi, Belediye Meclisi toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

Beypazarı belediyesi, Beypazarı devlet Hastanesinde görevli iken hayatlarını kaybeden Dr.Levent Baltacı, Dr. Mücahit Çelik isimlerini ilçede parklara vererek bu hekimlerin isimlerinin yaşatılmasını sağladı.

Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, yaptığı açıklamasında, Belediye Meclisinde oy birliği ile alınan karar doğrultusunda, hekimlerin isimlerini ilçede parklara verdiklerini söyledi.

Geçmiş dönemlerde Beypazarı Devlet Hastanesinde görevli iken hayatlarını kaybeden ve adlarını parklara verdikleri hekimlerin, Beypazarı halkına çok önemli sağlık hizmetleri verdiklerini belirten Başkan Kasap, şunları ifade etti:

"Üroloji uzmanı olarak Beypazarı Devlet Hastanesinde uzun seneler görev yapan Dr. Levent Baltacı'nın isminin Ayvaşık Mahallesi Boztepe mevkinde çevre yolu kenarında bulunan parka verdik. Diğer yandan yine değerli hekimimiz Dr. Dr. Mücahit Çelik'in ismini yine Ayvaşık Mahallesi Yukarı sanayi bölgesi Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan parka verdik. Böylece hekimlerimize olan saygının tezahürü olarak, İsimlerini parklarda yaşatacağız."

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
