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Beypazarı'nda İhtiyaç Sahiplerine Temizlik Hizmeti

Beypazarı'nda İhtiyaç Sahiplerine Temizlik Hizmeti
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Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, ihtiyaç sahibi aileler ve kişilere temizlik hizmeti sunulduğunu açıkladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen aileler, temizlik hizmetinden yararlanarak daha sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürüyorlar.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelerin evlerinde temizlik hizmeti verdiklerini belirtti.

Kasap, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan aile ve kişilerin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce belirlendiğini, ekiplerin bu evlere temizlik hizmeti sunduğunu belirtti.

İhtiyaç sahibi kişi ve aileleri yalnız bırakmadıklarını aktaran Kasap, "Belediye olarak sosyal belediyecilik anlamında, vatandaşın yanında, hatta yanı başında olmayı sürdürüyoruz. Ailelerin temiz ortamlarda yaşaması için gerekeni yapıyoruz. Ekiplerimiz bu kişilerin zaman zaman kişisel bakımlarını da yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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