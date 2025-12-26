Haberler

Ankara'da Otomobil Yuvarlandı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Mahir Çanak, eşi Zeynep ve 3 aylık bebekleri yaşamını yitirdi. Araç, virajda kontrol kaybı nedeniyle 10 metreden yuvarlandı.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde yoldan çıkıp yaklaşık 10 metreden yuvarlanan otomobildeki Mahir Çanak (27) ile eşi Zeynep Çanak (25) ve 3 aylık bebekleri hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Beypazarı kara yolunda ilçe girişinde 10 kilometre mesafede meydana geldi. Mahir Çanak'ın virajda kontrolünü yitirdiği 06 KOP 14 plakalı otomobil, yoldan çıkıp 10 metre yükseklikten yuvarlandı. Araç hurdaya dönerken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücü Mahir Çanak ile yanındaki eşi Zeynep Çanak ve 3 aylık oğullarının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Mahir Çanak'ın, hafta sonu tatilini geçirmek üzere ailesi ile memleketi Beypazarı'na geldiği öğrenildi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Muammer DAŞDELEN/BEYPAZARI (Ankara),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
