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Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleriyle Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı kapsamında bilgilendirme çalışması yaptı.

İlçe merkezindeki esnafı ziyaret eden ekipler, Hanlarönü Meydanı'nda kurulan stantta da vatandaşlara broşür dağıttı.

Çalışmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunduğu hizmetler, 6284 sayılı Kanun kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbirler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile kadına yönelik şiddet durumlarında başvurulabilecek kurum ve mekanizmalar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA