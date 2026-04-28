Beypazarı'nda "Dijital Dönüşüm ve Endüstri Uygulamaları" semineri düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, "Dijital Dönüşüm ve Endüstri Uygulamaları" konulu seminer organize edildi.

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, Beypazarı'nın ticari kapasitesinin teknolojiyle buluşmasının önemine değindi.

Beypazarı'nın tarihi dokusu ve yerel üretimiyle güçlü bir marka değere sahip olduğunu belirten Çelik, "Ancak günümüz dünyasında bu gücü korumak ve ileriye taşımak için dijitalleşmek zorundayız. Düzenlediğimiz bu etkinlik, üyelerimizin endüstriyel dönüşüme olan farkındalığını artırmak ve dijital dünyaya güvenli adımlar atmalarını sağlamak adına önemli bir adımdır." dedi.

Çelik, benzer eğitim ve bilgilendirme toplantılarını düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

İlçedeki yerel işletmelerin rekabet gücünü artırmak ve modern endüstriyel uygulamalara adaptasyonunu sağlamak amacıyla düzenlenen seminere, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Zonguldak Teknopark Genel Müdürü de olan Kesikoğlu, iş dünyası temsilcilerine, Beypazarı'nın sahip olduğu yerel potansiyelin dijital platformlar üzerinden küresel pazarlara nasıl açılabileceğine ilişkin bilgi aktardı.