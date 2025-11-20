Haberler

Beypazarı'nda Çocuklara Afet Farkındalık Eğitimi

Beypazarı'nda Çocuklara Afet Farkındalık Eğitimi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü dolayısıyla düzenlenen eğitimde, çocuklara doğal afetler ve çevresel konular hakkında bilgiler verildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü dolayısıyla, çocuklara yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğü Salonu'ndaki eğitimde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personelince çocuklara, doğal afetler, ağaçlandırmanın önemi ve kuraklıkta gibi konularda bilgiler verildi.

Aile Yaşam Merkezi Müdürü Nejat Uzunoğlu, yaptığı açıklamada, çocukları afet bilinci konusunda bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi.

