Beypazarı'nda 27. Uluslararası Festival Duyuruldu

Beypazarı'nda bul yıl 27.cisi düzenlenecek olan uluslararası festivalin 27-29 Eylül tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

Belediye yaptığı yazılı açıklamada, yapılan görüşmeler, değerlendirmeler sonrasında Uluslararası Beypazarı Festivali'nin eylül ayının sonlarına doğru yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, "Festivali önemsiyoruz. Festival, düzenlenen şehirlerde, o şehre artı tanıtım özelliği katıyor. Biz de 3 gün sürecek olan festivalimizde, ilçemiz başta olmak üzere, tarım alanında, tarih alanından, doğa yünüyle Beypazarı'nı en güzel şekilde tanıtacağız. Festival gününe kadar değerlendirmeler yaparak, kusursuz festival düzenlemeyi planlıyoruz. Çünkü çok ülkeden katılımcı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.