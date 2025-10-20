Beypazarı'nda 19 Eylül Muhtarlar Günü Töreni

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 19 Eylül Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Uysal, muhtarların bulundukları bölgede devletin tüm kurumlarını temsil ettiklerini söyledi.

Uysal, halka hizmet etme gayretiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Biz muhtarlar için bu anlamlı günde günümüze katılan kaymakamımıza, belediye başkan yardımcılarımıza, kurum amirlerimize, siyasi parti ilçe başkanlarımıza ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Buradaki törenin ardından Kaymakam Ünal Coşkun, muhtarları makamında kabul etti.

Ayrıca, Beypazarı Belediye Başkanlığınca bir restoranda düzenlenen programa Kaymakam Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap, Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Uysal ile muhtarlar katıldı.