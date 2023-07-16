Beypazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Başkentin Beypazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programda saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, Kuran tilaveti, ilahi grubu ve sema gösterisi yer aldı. Kaymakam Oktay Erdoğan, demokrasiye sahip çıkmanın önemini vurguladı. Programda ayrıca tüm camilerde sela okundu ve çorba dağıtıldı. Program, sabah namazı ve kahvaltıyla sona erdi.

Başkentin Beypazarı ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, İlçe Müftülüğü görevlileri Kuran tilavetinde bulundu.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler'in şehitler için dua ettiği programda, Beypazarı Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ilahi grubu sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının kahramanlık türküleri seslendirdiği etkinlikte ayrıca sema gösterisi gerçekleştirildi.

Kaymakam Oktay Erdoğan, 7 yıl önce olduğu gibi bugün de demokrasiye sahip çıktıklarını belirterek, "Bizler o gün olduğu gibi bugün de yine aynı mesajları veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, cumhuriyetimize, istikbalimize ve istiklalimize yönelik FETÖ'nün yaptığı kalkışmanın önlenmesi adına yaptığı o çağrıya tekrar gönülden sahip çıkıyoruz." dedi.

Etkinlik kapsamında saat 00.13'te ilçedeki tüm camilerde sela okundu.

Belediye ekipleri, programa katılanlara çorba dağıttı.

Vatandaşların demokrasi nöbeti tuttuğu program, Yeni Cami'de kılınan sabah namazı ve yapılan kahvaltının ardından sona erdi.

Öte yandan, AA muhabir ve foto muhabirlerine ait 15 Temmuz'a ilişkin fotoğraflar, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda sergilendi.