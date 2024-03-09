Beypazarı Kaymakamı Yılmaz'da, şehit ailelerine ziyaret
Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti. Yılmaz'ın ziyaretlerine, Kaymakam Refiki Furkan Taha Sönmezel, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan, Jandarma Karakol Komutanı Berkay Bakkal ve İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Aleaettin Biçen katıldı. Kaymakam Yılmaz, şehit aileleriyle sohbet ederek, durumları hakkında bilgi aldı.
Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.
Yılmaz'ın ziyaretlerine, Kaymakam Refiki Furkan Taha Sönmezel, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan, Jandarma Karakol Komutanı Berkay Bakkal ve İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Aleaettin Biçen katıldı
Kaymakam Yılmaz, ilk olarak 2017'de Diyarbakır'da şehit olan Ulaştırma Er Onur Yaman'ın annesi Sultan Yaman'ı evinde ziyaret etti.
Anne Yaman'ın gününü kutlayan Yılmaz, şehit er için oluşturulan odayı gezerek, hiçbir şehidin kanının yerde kalmadığını söyledi.
Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi'nin annesi Gülsen Çiftçi'ye de ziyarette bulunan Yılmaz, 8 Mart dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kaymakam Yılmaz, şehit aileleri ile sohbet ederek, durumları hakkında bilgi aldı.