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Beypazarı'nda Kamu Hizmetleri Toplantısı

Beypazarı'nda Kamu Hizmetleri Toplantısı
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Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun başkanlığında yapılan toplantıda, kurum amirleri ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hizmetlerin vatandaş odaklı yürütülmesi ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

Ankara'nın Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, ilçedeki kurum amirleriyle toplantı yaptı.

Kaymakamlıkta Coşkun'un başkanlığında düzenlenen toplantıda, kurum amirlerince yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kamu hizmetlerinin değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği konuları da ele alındı.

Coşkun, kamu hizmetlerinin hızlı, etkin ve vatandaş odaklı anlayışla yürütülmesinin önemine dikkati çekerek, kurum amirlerine çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA
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