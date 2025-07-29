Beypazarı Kaymakamı Coşkun'dan şehit ailesine ziyaret

Ankara'nın Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, şehit ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Coşkun, Şehit Ulaştırma Er Onur Yaman'ın Ayvaşık Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Şehidin anne ve babasıyla sohbet eden Coşkun, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Kaymakam Coşkun, şehidin eşyaları ve mektuplarının bulunduğu odayı gezdi.