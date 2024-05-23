Beypazarı ilçesinde lise öğrencileri tarafından yıl sonu kermesi düzenlendi
Beypazarı Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kermes, mehter takımı gösterisiyle başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü ve okul müdürü tarafından açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri ve davetliler, öğrencilerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.
Beypazarı ilçesinde lise öğrencileri tarafından yıl sonu kermesi düzenlendi.
Beypazarı Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen kermes, mehter takımı gösterisiyle başladı.
Kermesin açılış kurdelesi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İdris Göbütoğlu ve okul müdürü Taner Aydoğdu tarafından kesildi.
Daha sonra protokol üyeleri ve davetliler, öğrencilerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.