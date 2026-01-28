Haberler

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak 2025 yılına damga vuracak fotoğrafları değerlendirdi. Kasap, farklı kategorilerdeki eserler arasında oy kullanarak önemli bir etkinliğe destek verdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kasap, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haberde" Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını tercih etti.

Başkan Kasap, "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar" adlı karelerini oyladı.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Trump 'İran anlaşma yapmak istiyor' dedi, Tahran'dan yalanlama geldi

Kim doğru söylüyor? Dünyanın konuştuğu iddiaya yalanlama geldi
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü

Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Real Madrid'den Arda Güler için olay açıklama

Real Madrid'den Arda için olay açıklama