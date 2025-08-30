Beyoğlu'ndan Gençlere Anıtkabir Ziyareti

Haberler
Güncelleme:
Beyoğlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği 'Zafer Gezisi' ile gençleri Ankara'ya götürdü. Gençler, Anıtkabir ve TBMM'yi ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşadı.

Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Zafer Gezisi düzenlendi. Beyoğlu Belediyesi, ilçede yaşayan 18-25 yaş arası gençleri otobüslerle başkent Ankara'ya götürdü. 26-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen turlara katılan gençler; Anıtkabir ve Birinci ile İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ederek Cumhuriyetin ilk adımlarına tanıklık etme fırsatı buldu.Geziye katılan gençler, tarihi mekanlarda duygulu anlar yaşadı. Beyoğlu Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

MAHALLELERDE BAYRAK SEVİNCİ

Kutlamalar kapsamında Beyoğlu'nun mahallelerinde çocuklara bayrak yapma kitleri dağıtıldı. Minik ellerin hazırladığı bayraklarla bayram sevinci daha da büyüdü. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen bir diğer etkinlikte ise öğrenciler Taksim Cumhuriyet Müzesi'ni ziyaret etti. Çocuklar, büyük zaferin yıl dönümünde bağımsızlık mücadelesinin izlerini yakından görme imkanı buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
