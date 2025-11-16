Haberler

Beyoğlu'ndaki Metro İnşaatında İskele Çöktü: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
İstanbul Beyoğlu'ndaki metro inşaatında meydana gelen iskele çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı. Olayla ilgili taşeron firmanın sahibi ve şantiye şefi gözaltına alındı ve tutuklanmaları talep edildi.

Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan taşeron firmanın sahibi ile şantiye şefi, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün akşam Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro şantiye hattında yapılan çalışma sırasında eksi 6. kattaki iskelede çökme sonucu meydana gelen kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Beton dökme işlemi sırasında beton dökülen kalıbın açılması sonucunda iskele üzerinden düşerek yaralanan S.E. kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken, M.G ile S.E'nin kemik kırığı oluşacak ve basit tıbbi müdahale ile iyileşemez şekilde, C.G'nin ise basit tıbbi müdahale ile iyileşebilir şekilde yaralandığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında atanan uzman bilirkişi tarafından bugün hazırlanan kusur raporuna göre, kazanın oluşumunda taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi'nin sahibi ve yetkilisi B.Ç. ile aynı şirkette şantiye şefi O.Ç'nin asli kusurlu, yaralanan 3 işçi ile hayatını kaybeden S.E'nin ise tali kusurlu olduklarının tespit edildiği öğrenildi.

Bu kapsamda taşeron firmanın sahibi ve yetkilisi B.Ç. ile aynı şirketin şantiye şefi olarak görevli O.Ç. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye götürülen 2 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından mevcut dosya kapsamı, atılı suçun niteliği, tespiti yapılan kusur durumu gözetilerek, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Olay

Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. kattaki iskelede çökme meydana gelmiş, olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edilmişti.

Bulundukları alanda mahsur kalan işçilerden bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, diğer işçiler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılmıştı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince hastaneye götürülmüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında, saat 20.54 sıralarında eksi 6. katta kalıp dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu 5 işçinin mahsur kaldığı ve kazaya itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği bildirilmişti.

Açıklamada, 5 işçiden 3'ünün kendi imkanlarıyla inşaat sahasından çıkarken, 2 işçinin itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldığı, yapılan kontrollerde olay yerinde başka kimsenin bulunmadığının tespit edildiği, kazayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında gerçekleşen kısmi göçük ihbarı üzerine 4 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 16 sağlık personelinin olay yerine geldiğini kaydetmişti.

Güner, "Göçükten etkilenen 3 yaralı işçi ambulanslarla hastanelerimize nakledilmiştir. Yaralılardan 1'inin sağlık durumu iyi, diğer 2 işçimizde ise multitravma yaralanmaları bulunmaktadır. Hastanelerimizde gerekli tüm tıbbi müdahaleler titizlikle sürdürülmekte olup klinik seyirleri yakından takip edilmektedir. Tüm yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, daha sonra NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, hastanede tedavisi devam eden işçilerden birinin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İBB yaptığı açıklamada, kazada tünel göçüğü meydana gelmediğini, olayın istasyon sahasında beton dökümü sırasında gerçekleşen iş kazası olduğunu, buna ilişkin inceleme başlatıldığını kaydetmişti.

Kazada yaralanan 2 işçi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
500
