İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Beyoğlu'nda, 23 bin 714 sentetik hap ile 3 kilo 206 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçecipiri Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişinin üzerinde yaptıkları aramada 56 sentetik hap buldu.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüphelinin uyuşturucuları temin ettiğini belirledikleri N.E. ile S.Ç'nin seyahat ettiği otomobili Beyoğlu'nda durdurdu. Yapılan aramada S.Ç'nin üzerinde kutu içerisinde 58 sentetik hap ele geçirildi.

Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri Kulaksız'daki bir evde sakladıklarını tespit eden ekipler, buraya operasyon düzenledi.

Operasyonda, 23 bin 600 sentetik hap, 3 kilo 206 gram uyuşturucu, 3 cep telefonu ile 13 bin 840 lira ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan N.E. ile S.Ç. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Şüpheli F.Y. ise serbest bırakıldı.