Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

BEYOĞLU'nda üzerinden 56 adet sentetik hap çıkan şüphelinin ifadesi üzerine yapılan operasyonda 1'i kadın 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 23 bin 600 adet sentetik ecza hapı, 3 kilo 206 gram kokain, 3 adet cep telefonu, 13 bin 840 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beyoğlu'nda uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, Keçecipiri Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde durumundan şüphelenerek durdurduğu F.Y.'nin (26) üst aramasında 56 adet sentetik hap geçirdi. F.Y.'nin polise verdiği ilk ifadesinde uyuşturucuyu aldığı kişileri ve aracı tarif etmesi üzerine çalışmalarına devam eden ekipler, Piripaşa Mahallesi Kumbarahane Caddesi'nde durdurdukları araç içerisinde bulunan N.E (54) ile yanında bulunan S.Ç. (51) isimli kadını yakaladı. Şüphelilerden S.Ç.'nin üst aramasında 1 kutu içerisinde 58 adet galara sentetik hap ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucuyu Kulaksız Mahallesi'ndeki bir evden aldıklarının tespit edilmesi üzerine adreste arama yapıldı. Evde yapılan aramalarda 23 bin 600 adet sentetik ecza hapı, 3 kilo 206 gram kokain, 3 adet cep telefonu, 13 bin 840 lira ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

F.Y. isimli şüpheli sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, S.Ç. isimli kadın ve N.E. isimli şüpheli 'Uyuşturucu ticareti' suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı