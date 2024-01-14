Beyoğlu'nda Telefon Hırsızlığı Olayı

Olay, geçtiğimiz hafta Pazar günü 03.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Erkek arkadaşıyla eğlenen Melis M., cep telefonunun çalındığını fark etti. Melis M.'nin Polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde, Ahmet S.'nin Melis M.'nin yanına yaklaşarak telefonu çaldığı ve daha sonra alkol içerek olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.

ÇALDIĞI TELEFONU MOTOSİKLETİN ALTINA ATTI

Olaydan yaklaşık bir hafta sonra Mehmet Emre B.'nin telefonunun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli tavırlar sergileyen Ahmet S.'yi durdurmak istedi. Polisleri fark eden Ahmte S., üzerinde bulunan cep telefonunu motosikletin altına attı. Durumu fark eden polis ekipleri, şüphelinin üstünü aradıktan sonra yere attığı telefonu inceledi. Yapılan incelemelerde yerdeki telefonun Mehmet Emre B.'ye ait olduğu tespit edildi. Ahmet S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet S. çıkarıldığı mahkemece 'yankesicilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.