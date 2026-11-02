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Beyoğlu'nda Orhan Kemal Müzesi'nin sokağının adı Orhan Kemal Sokak oldu

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Beyoğlu'nda Orhan Kemal Müzesi'nin sokağının adı Orhan Kemal Sokak oldu
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Beyoğlu Belediyesi meclisi, Kılıçali Paşa Mahallesi'ndeki Akarsu Yokuşu Sokak'ın adının 'Orhan Kemal Sokak' olarak değiştirilmesini oy birliğiyle kabul etti. Böylece Orhan Kemal Müzesi'nin bulunduğu sokak, usta yazarın adıyla anılacak.

Beyoğlu'nda Orhan Kemal Müzesi'nin bulunduğu Akarsu Yokuşu Sokak'ın adı, belediye meclisinde alınan kararla "Orhan Kemal Sokak" olarak değiştirildi.

Beyoğlu Belediyesi 2026 yılı kasım ayı meclis toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan Kılıçali Paşa Mahallesi'ndeki Akarsu Yokuşu Sokak'ın isminin "Orhan Kemal Sokak" olarak değiştirilmesine ilişkin teklif görüşüldü.

Türk edebiyatının toplumcu gerçekçi yazarlarından Orhan Kemal'in adının ve hatırasının yaşatılması amacıyla sunulan teklif, yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

Kararla birlikte Orhan Kemal Müzesi'nin de bulunduğu sokak, usta yazarın adıyla anılacak.

Kaynak: AA
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