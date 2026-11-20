BEYOĞLU'nda bir evde halıya sarılı halde cesedi bulunan Oğuzhan Kalkan'ı (30) silahla öldürdüğü belirlenen Caner B.(35) İzmir Çeşme'de marinada gözaltına alındı. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan bir grubun içinde yakalanan Caner B., İstanbul'a getirildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş, Kuruçeşme'de bir eğlence mekanına düzenlenen ve Umut Andık'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 37 şüpheli gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği'nde sorguları süren şüphelilerin ifadeleri ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, çete üyelerinin bir kişiyi daha öldürdüğü belirlendi. Yapılan incelemelerde öldürülen kişinin cesedinin Beyoğlu'ndaki evde saklandığı tespit edildi.

HALIYA SARILI CESET BULUNDU

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 12 Kasım'da Sütlüce Mahallesi Bekçi Sokak'ta bir 4 katlı binanın bodrum katındaki daireye giden polis ekipleri, halıya sarılı erkek cesediyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, erkeğin yaklaşık 10 gün önce silahla vurularak öldürüldüğü değerlendirildi.

İZMİR'DEN YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Oğuzhan Kalkan'ın yasa dışı bahis nedeniyle husumetli olduğu kişiler tarafından yurt dışından verilen talimatla öldürüldüğü tespit edildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Caner B.'nin İzmir Çeşme'den yurt dışına çıkmaya çalıştığını belirledi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Alaçatı'da bulunan bir marinaya operasyon düzenlendi. Operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grupla beraber Caner B. gözaltına alındı. Şüphelinin diğer şüphelilerle birlikte Yunanistan'ın Sakız adasına kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Caner B. sorgulanırken, Beyoğlu'ndaki halıya sarılı bulunan Oğuzhan Kalkan'ın cesedi olayına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gürcistan'dan 2 Kasım'da İstanbul'a gelen Oğuzhan Kalkan'ın aynı gün annesine telefon ederek 'Ben İstanbul'a geldim. Ben aramadan siz beni aramayın. Bazı sıkıntılar var. Onları halledip sizi arayacağım' dediği öğrenildi. Kalkan'ın Beyoğlu'nda cesedinin bulunduğu eve girdiği ve burada iki kişi tarafından karşılandığı tespit edildi. Olayla ilgili tespit edilen görüntülerde Oğuzhan Kalkan'ın eve girişinden 10 dakika sonra, kendisini karşılayan 2 şüphelinin hızla evden çıktıkları görüldü. Bu kişilerden birinin Caner B. olduğu öğrenildi. Cinayetin ardından evden ayrılan iki kişi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin cinayeti işledikten sonra bölgeden uzaklaştıkları görüldü.

CESEDİ HALIYA SARMAK İÇİN AKŞAM SAATLERİNDE AYRI BİR EKİP EVE GELMİŞ

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Caner B. tarafından öldürülen Oğuzhan Kalkan'ın cesedini yok etmek için akşam saatlerinde aynı suç örgütünden bazı kişilerin eve geldiği ve cesedi bir halıya sararak yok etmeye hazırlandıkları tespit edildi. Ancak bu kişilerin cesedi evden çıkaramayınca orada bırakarak ayrıldıkları öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gasp Büro Amirliği'nde yapılan sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen ve öldüren kişi olarak diğer suç ortaklarını belirten Caner B. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı