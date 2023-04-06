Beyoğlu'nda 5 katlı binada çökme meydana geldi! Tramvay seferleri durduruldu
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Beyoğlu Karaköy'de 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatılırken tramvay seferleri de askıya alındı.
Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde 5 katlı boş binadan beton parçaları düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU
Binada yaşanması muhtemel çökmeye karşı cadde araç trafiğe kapatılırken, tramvay seferleri de durduruldu. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel