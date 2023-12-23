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Beyoğlu'nda 3 Katlı Binanın Bodrum Katında Yangın Çıktı

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Cihangir Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın, hasara yol açtı. Bina sakinleri yangını fark ederek apartmanı boşalttı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Beyoğlu'nda 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Cihangir Mahallesi Kazancı Yokuşu Sokak'ta 3 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri kendi imkanlarıyla apartmanı boşalttı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, bodrum katındaki pencerenin demir korkuluklarını keserek içeriye girdi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında bodrum katında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Cihangir Mahallesi Kazancı Yokuşu İtfaiye Beyoğlu İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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