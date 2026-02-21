Haberler

Beypazarı'ndaki Beyoğlu hamamı restore edilecek

Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki tarihi Beyoğlu hamamı restore edilerek halkın hizmetine açılacak. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, hamamın aslına uygun olarak restore edileceğini ve bu sayede hamam kültürünü yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Beyoğlu hamamının restore edilip,hizmete açılacağı bildirildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, yaptığı açıklamada, tarihi Beyoğlu hamamının uzun zamandır kullanılmadığını belirtti.

Beyoğlu hamamını kiralayarak restorasyonunu üstleneceklerini aktaran Kasap, şunları kaydetti:

"Hamamın aslına uygun restorasyonu sonrası halkın hizmetine açacağız. Böylece bizden istenen hamam talebini de yerine getirmiş olacağız. Tarihi ilçemizde hamam kültürünü de yaşatmış olacağız. Bu anlamdaki çalışmalarımız sürüyor."ifadesini kullandı."

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
