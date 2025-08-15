İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 40 kişi gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 40 kişi gözaltına alındı.

44 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, şüpheli Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 şüpheli tespit edildi.

ONGUN KONTROLÜNDE FAALİYET GÖSTERİLDİ İDDİASI

Polis ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında, Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen 9 şüpheli belirledi. Kimlikleri belirlenen 44 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de aralarında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.