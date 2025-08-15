İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 40 kişi gözaltında

İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlarda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 40 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 40 kişi gözaltına alındı.

44 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, şüpheli Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 şüpheli tespit edildi.

ONGUN KONTROLÜNDE FAALİYET GÖSTERİLDİ İDDİASI

Polis ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında, Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen 9 şüpheli belirledi. Kimlikleri belirlenen 44 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de aralarında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Yorumlar (53)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Hepsini alın , son hırsız chpliye kadar hırsızları dışarıda bırakmayın…

Yorum Beğen137
Yorum Beğenme268
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımutluw can:

Akpnin iktidari bitince aynısı olacak biliyorsun dimi.

yanıt195
yanıt65
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Sen bu ülkeyi chp’nin yönetebileceğine gerçekten inanıyor musun ?

yanıt80
yanıt129
Haber YorumlarıSavaş Ev:

CHP yönetebilir mi bilmiyorum hiç denemedim, ama akp kesinlikle yönetmiyor yönetemiyor bu kesin yani

yanıt128
yanıt51
Haber YorumlarıZagor:

Sen ulkeyi akp mi yonetiyor saniyorsun. Ekonimin abd nin elinde, ornek rahip Bronson olayi. Abd ne dedi ya birakirsin yada ekonomini cokertirim demedimi. Ne yapti reisiniz ilk ucakla yolladi. Simdi ekonomiyi kim? Birileri manda yogurdu yerken sen git uc harfli marketlerde en ucuz makarna hangisi diye dolasmaya devam et.

yanıt76
yanıt21
Haber YorumlarıAhmet :

Halkı soyana ne denir cumhuriyet hırsızlık partisi

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme154
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Dayı:

25senedir soyani unuttun galiba

yanıt81
yanıt30
Haber YorumlarıSavaş Ev:

Doğru ya! sizinkiler çok temiz ve çok masumlar. Meleksiniz melek!!!

yanıt46
yanıt14
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

25 senedir koyuyor ama size seçimlerde

yanıt7
yanıt29
Haber YorumlarıDuran Turhan:

Özgür Bey gunaydin. Şu firari Emrah Bağdatlıdan bahset biraz. İstanbul, İzmir, Antalya ... Allah devletimizi sizden korusun.

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme128
yanıtYanıtla
Tüm 53 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
