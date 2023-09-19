Beymen Club Sonbahar Kış Koleksiyonu Moda Tutkunlarını Şehrin Enerjisini Keşfetmeye Çağırıyor

Beymen Club, sonbahar kış sezonunda 'LivingInTheCity' temasıyla tüm moda tutkunlarını şehrin enerjik yanını yeniden keşfetmeye ve heyecan dolu bir yaşamın tadını çıkarmaya çağırıyor.

Beymen Club, sonbahar kış sezonunda "LivingInTheCity" temasıyla tüm moda tutkunlarını şehrin enerjik yanını yeniden keşfetmeye ve heyecan dolu bir yaşamın tadını çıkarmaya çağırıyor.

Beymen Club'dan yapılan açıklamaya göre, markanın sonbahar kış koleksiyonu, kendini keşfetmeye ve şehrin ritmine kapılmaya hazırlananlara eşlik etmeyi bekliyor.

Dinamik ruhunu "Party Girl" temasının göz alıcı tasarımlarıyla taçlandıran bu özel sezon, gece hayatının enerjisini hissetmek isteyenleri büyülüyor.

Şehrin büyülü atmosferinde kaybolmak isteyenler için "Midnight Train" teması öne çıkıyor. Bu tiyatral anlatıma sahip tema, feminen tasarımlarıyla dikkati çekiyor.

Bohem pastoral anlatıma taze bir yön verirken, temiz silüetler ve çağdaş ayrıntıların birlikte kullanılmasıyla heyecan verici bir etki yaratıyor.

Kadifeler, volanlar, nakışlar ve çiçek baskıları kış hikayesine yeni bir bakış açısı sunarken; feminen ve romantik bir ifade arayan kadınlar için ilham verici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Sezon trendi asit yeşilin hakimiyetindeki triko ve oversize kabanlar, yeşil, haki ve kahve tonlarındaki renk birleşimlerine vurgu yapıyor. Konforlu ve feminen tasarımlar, modern desenler ve teknik detaylı kumaşlar, yaşama sanatını şehrin her anına taşıyor.

Süit takımlar Beymen Club kadınına güncel bir alternatif sunuyor

Modern sadeliğin gücünü rahat ve abartısız kalıplarla vurgulayan temada, yalın görünümler monocrom ve çizgisel desenlerle bir araya geliyor. İpek kumaşlar, koleksiyona şıklık katıyor.

Çalışan kadınların hem işte hem de sokakta kullanabileceği zamansız nötr renk paleti, parlak kobalt ile birlikte Beymen Club kadının enerjisini öne çıkarırken, kahverengi tonları da sofistike ve koyu renkleriyle bu paleti tamamlıyor.

Sokak stilinin günlük yaşama hakim olduğu rahat formlar ve denimlerle desteklenen koleksiyon, şık, spor ve yalın tasarımlarla Beymen Club kadının genç ve dinamik ruhunu vurguluyor. Temanın ana rengi mavi, tarçın, ekru tonlar ve aksan renk olarak desen ve jakarlarda sarı ile güçleniyor.

Fonksiyonel detaylı siluetlere eşlik eden parlak kumaş ve işlemeler, tasarımlara beklenmedik bir dokunuş katıyor. Nötr renklerden oluşan renk paleti, modern, bej tonları, camel ve griler ise zengin anlatımı temsil ediyor.

Şehirli kadının ofis stili için zarif ve feminen seçeneklerin sunan koleksiyonda, yeniden yorumlanan klasikler canlı renkler tek renk blazer takımlarla buluşuyor.

Canlı parlak tonlardan dev çiçek desenler, siyah ve kahvenin yanı sıra doygun canlı tonlarda hayat buluyor. Süit takımlar Beymen Club kadının kendine güvenen ve güçlü yanını ortaya çıkararak, güncel bir alternatif sunuyor.

Beymen Club erkek koleksiyonu 5 farklı temadan oluşuyor

Beymen Club erkek 2023-2024 sonbahar-kış koleksiyonu, modern şehir hayatının enerjisini yansıtan bir cazibeyle tasarlandı. Koleksiyon, 5 farklı temadan oluşuyor ve her bir tema farklı bir dünyaya davet ediyor.

Zamansız parçalar ve güncel renk kombinasyonları, günlük stile tazelik katıyor. Yünlü cozy trikolar, iri ekose desenli dış gömlekler ve fitilli kadife dokular konforu vurguluyor.

Doğadan ilhamla sokak stiline yeni bir bakış getiren temada; modern siluetler, deri ve shearling yüzeyler ile kargo cep detayları, güçlü ve iddialı bir duruşu yansıtırken; safran ve petrol tonları koleksiyona canlılık katıyor. Napa ceketler ve jogger pantolonlari sezonun en önemli tamamlayıcıları arasında yer alıyor.

Denimlerin hakimiyetiyle Beymen Club erkeğinin stiline yön veren koleksiyon, klasik düz paça jeanler, denim gömlekler, ceketlerin denim on denim kombinlerle birlikteliği, sofistike kahverengiler ve asit sarı rengin harmonisiyle hazırlanan zamansız tasarımların uyumuyla modern bir görünüm sunuyor. Beklenmedik kabartma detaylar ve sıcaklık veren peluş yüzeyler, koleksiyonun genç ve dinamik tavrını yansıtıyor.

Günlük yaşamın konfor ve çok yönlülük kavramlarından ilhamla tasarlanan montlar, sweatshirtler, jogger pantolonlar ve ceketler yenilikçi logo kullanımıyla öne çıkıyor.

Natürel renklerin derin turkuaz tonuyla birlikteliği modern sadeliğin enerjisi yüksek ve canlandırıcı gücünü vurguluyor. Konforlu ve göz alıcı parçaların dikkat çektiği temadaki flannel kumaş pantolon ceket takımlar ve kaz jakarlı trikolar smart görünümleriyle Beymen Club erkeğinin vazgeçilmez parçaları arasında yerini alıyor.

Arkadaşlığı ve eğlencesiyle dolu şehrin ruhu keşfedilmeyi bekliyor. "Active City" teması, Beymen Club erkeğinin çalışan, seyahat eden ve hareketli yaşam tarzını yansıtıyor.

Değişen hava koşullarına hazırlıklı, hafif ve teknik tasarımlar gündelik yaşamda rahatlık sunuyor. Fonksiyonelliğin ve esnekliğin ön planda tutulduğu minimal detaylara sahip nefes alabilen kumaşlar, su tutmaz fermuarlar ve işlevsel parçalar Beymen Club erkeğinin maceracı ruhuna mükemmel bir uyum sağlıyor.