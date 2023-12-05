"Beylikdüzü'nde yeni bir dönem başlatacağız"

Beylikdüzü Belediyesi aralık ayına ilişkin melişlis toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti. Beylikdüzü'nde yeni dönemde yeni şeyler söylemek adına önemli işler yapacaklarını belirten Çalık, "Şimdi her zamankinden daha fazla çalışıp bilimi ve aklı ön planda tutarak daha yaşanabilir bir Beylikdüzü için el ele verme zamanıdır. Dünyayla konuşan, uluslararası bir belediyeciliği Beylikdüzü'nde inşallah önümüzdeki dönem başlatacağız" dedi.

Açılış konuşmasına aralık ayında şehit olan polis ve askerleri rahmetle anarak başlayan Çalık, kasım ayı boyunca yapılan hizmetleri anlattı. Meslic toplantısına 3 Aralık Engelliler Günü dolaysıyla Türkiye Sakatlar Derneği Beylikdüzü Şubesi Başkanı Ahmet Bağbekleyen ve üyeler de katıldı. Konuşmasında 3 Aralık Engelliler Günü'ne değinen ve herkesin bir engelli adayı olduğunu unutmamasını hatırlatan Çalık, "Hayatın yarın bize ne yaşatacağını kimse bilemez. Görev yaptığımız alanlarda engelsiz bir Beylikdüzü için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"ALTYAPI ÇALIŞMALARININ MÜKAFATINI BEYLİKDÜZÜ'NDE ALIYORUZ"

Meclis toplantısında İstanbul'da yaşanan fırtınadan Beylikdüzü'nün de ciddi bir şekilde etkilendiğine vurgu yapan Çalık, "Beylikdüzü Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle teyakkuzdaydık. Yaklaşık 700 personel 102 araç ve iş makinası ile ilçe genelindeki tüm ihbarlara 7/24 müdahale edildi. Beylikdüzü'nde ki fırtınanın hızı 107 km kadar çıktı ve yaklaşık metrekareye 100km yağış düştü. Beylikdüzü sınırları içerisinde 3 tane çatı uçtu, 49 ağaç devrildi, 14 toprak kayması ve 102 kanal arızası ile rögar taşması yaşandı. Toplam 292 su tahliyesi yaptık ve tüm bu zor koşullara rağmen fedakarca sahada birlikte çalıştığımız tüm emekçi arkadaşlarımıza bir kez daha yürekten teşekkür etmek istiyorum. Göreve ilk geldiğimizden günden beri Beylikdüzü'nün dirençli bir kent haline gelmesi adına adımları atacağımızı söylemiştik ve Beylikdüzü'nde ilk olarak İSKİ ile toplamda 152 km altyapı yaptık. Bu altyapıların mükafatını Beylikdüzü'nde görüyoruz. Afetlere karşı dirençli bir Beylikdüzü için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BEYLİKDÜZÜ'NE BİR MİLYON METREKARE DAHA YEŞİL ALAN KAZANDIRDIK"

2024 yılının Beylikdüzü ailesine barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eden Çalık, "Dört buçuk yılı geride bıraktık. Bu 4,5 yılda büyük emeklerle büyük işlere imza attık. Türkiye'nin siyasi tarihine geçecek önemli işler yaptık. Türkiye'de yeni bir belediyecilik modelini, tüm belediyelerin ilham alacağı şekilde uygulamaya gayret ediyoruz. Kadınlar, çocuklar, gençler ve kent yoksulları bu kentte yaşayan engelli yurttaşlarımız için önemli işler yapmaya gayret ediyoruz. Beylikdüzü, bulunduğu her yerde yaptığı her işte farkını ortaya koymayı başarmıştır. Görev sürem boyunca toplam 74 park inşa ettik. Güzel ve yeşil Beylikdüzü'ne bir milyon metrekare daha yeşil alan kazandırdık. Gürpınar Mahallesi'nde devam eden Yüzüncü Yıl Kent Ormanı'nı da bu ay içeresinde tamamlıyoruz. Öte yandan Barış Mahallesindeki Pazar alanını da yapmaya başladık. Yakın bir tarihte komşularımızın kullanımına hazır hale getireceğiz" dedi.

"DÜNYAYLA KONUŞAN ULUSLARARASI BİR BELEDİYECİLİK"

Aralık ayının çok yoğun olacağını da vurgulayan Çalık, "Projelerimizi tamamlayacağımız ve açacağımız bir ayın içerisindeyiz. Şimdi her zamankinden daha fazla çalışıp bilimi ve aklı ön planda tutarak daha yaşanabilir bir Beylikdüzü için el ele verme zamanıdır. Bizler Beylikdüzü'nde yeni dönemde yeni şeyler söylemek adına önemli işler yapacağız. Dünyayla konuşan, uluslararası bir belediyeciliği Beylikdüzü'nde inşallah önümüzdeki dönem başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Çalık'ın konuşmasının ardından CHP, AK Parti ve MHP gruplarına adına konuşma yapıldı. Konuşmaların ardından gündem maddelerinin oylamasına geçildi. Beylikdüzü Belediyesi'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin Qinzhou Belediye Başkanlığı, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Makedonski Brod ve Manastır Belediye Başkanlığı, Romanya'nın Bükreş 3. Bölge Belediye Başkanlığı ve Özbekistan Cumhuriyeti'nin Buhara Belediye Başkanlığı ile kardeş kent ilişkisi kurulmasına ilişkin gündem maddeleri mecliste alınan kararla oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddeleri oy birliğiyle komisyonlara sevk edilirken meclisin ikinci oturumunun ise 07 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da yapılmasına karar verildi.