Haberler

Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beylikdüzü'nde uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda toplamda 41 kilo 883 gram uyuşturucu madde ile çeşitli imalat aparatları ve nakit para ele geçirildi.

Beylikdüzü'nde sokaklarda uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 41 kilo 883 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İlçede uyuşturucu sattıkları tespit edilenlerin evlerine düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 14 kilogram sıvı metamfetamin, 27 kilo 883 gram kristal metamfetamin, 9 kilo 900 gram kimyasal katkı maddesi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli aparatlar, 1 hassas terazi ile 32 bin 620 lira nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 41 kilo 883 gram uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın

Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar
Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ dahil 4 kişi gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı dahil 4 kişi gözaltında