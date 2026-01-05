Beylikdüzü'nde elektrikli bisiklet ve skuter hırsızlığı kamerada

Beylikdüzü'nde aynı gün bir kişinin elektrikli bisiklet ve skuterı çalınırken, başka bir kişinin ise skuterı gasbedildi. Ekipler yaptıkları çalışmalarla her iki olayı da gerçekleştiren şüphelileri gözaltına aldı. Bisiklet ve skuter hırsızlığı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 146. Sokak'ta yaşayan Hakan Örk, 30 Aralık Salı günü apartmanın önünde bulunan elektrikli bisikletin ve ve skuterın çalındığını fark etti. Örk, elektrikli bisiklet ve skuterının çalındığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Konuyla ilgili Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Mobil Park ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan saha ve kamera incelemelerinde, apartmanın önünde bulunan elektrikli bisikletin kilidinin kesilerek iki kişi tarafından çalındığı görüldü. Görüntüler ve yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Ömer U. (27) ve Yusuf Ü. (26) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Kadir Topbaş Parkı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyette verdikleri ifadede çaldıkları elektrikli bisikleti Zafer Ç. isimli birine 5 bin lira karşılığında sattıklarını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine Zafer Ç. polis merkezine davet edilerek, skuter polis ekiplerine teslim edildi. Ele geçirilen skuter, sahibi Hakan Örk'e teslim edilirken, şüpheliler gerekli sağlık kontrollerinin ardından Şehit Orhan Şahin Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

AYNI GÜN GASBEDİLMİŞ

Öte yandan aynı gün meydana gelen bir başka olayda, Ahmed Said Tulmaç isimli çocuk, elektrikli skuterının zor kullanılarak alındığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Yapılan incelemede gasp olayının şüphelilerinden birinin daha önce hırsızlık olayına karışan Yusuf Ü. olduğu teşhis edildi. Diğer şüphelinin ise Filistin uyruklu Oday I S Abudayya H. olduğu belirlendi.

Yusuf Ü. yakalanarak polis merkezine teslim edilirken, firari şüpheli Oday I S Abudayya H.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.