Beylikdüzü'nde iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Beylikdüzü'nde iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Beylikdüzü'nde D-100 Karayolu'nda meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı. İlk kaza kaygan zemin nedeniyle bir otomobilin kontrolden çıkarak diğerine çarpmasıyla gerçekleşti. Aynı noktada daha sonra gerçekleşen ikinci kazada ise hasar oluştu ancak yaralı yok.

BEYLİKDÜZÜ, D-100 Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aynı noktada yaşanan ikinci kazada ise araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Büyükçekmece istikametine seyir halinde olan 34 ER 3475 plakalı otomobil, kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak savruldu ve 34 KSR 382 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan iki kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

AYNI NOKTADA İKİNCİ KAZA

İlk kazanın ardından aynı noktada ikinci bir kaza daha yaşandı. Seyir halindeki 34 TEM 04 plakalı taksi, 40 DY 407 plakalı otomobille çarpıştı. Bu kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Kazalar nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik kısa süreli olarak aksarken, araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
