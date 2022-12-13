İstanbul'da poşette canlı bebek bulundu! Göbek bağını inceleyen ekipler kahreden detayı ortaya çıkardılar

İstanbul Beylikdüzü'nde bir apartmanın girişinde poşet içerisinde bebek bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin göbek bağı üzerinde yaptıkları incelemede doğumun hastane dışında bir yerde gerçekleştiğini tespit etti.

Yakuplu Mahallesi'nde henüz ikametin bulunmadığı bir apartmanın bekçisi Mehmet Tanış, sabah saatlerinde bebek sesi duydu. Binanın girişinde gördüğü poşetin içini kontrol eden Tanış, örtüye sarılı vaziyette bir bebek buldu. Tanış'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağılık ekipleri sevk edildi.

HASTANE DIŞINDA DOĞMUŞ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, bebeğin göbek bağından hastane dışında dünyaya geldiği belirlendi. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürülen bebek koruma altına alınırken, polisin bebeği bırakanları yakalama çalışmaları sürüyor.

"BEZ İÇİNE SARILMIŞTI"

Öte yandan olayı anlatan Tanış, saat 08.05'te bekçilik yaptığı apartmana geldiğini, bez içine sarılmış ve poşetin içinde konulmuş bebeği gördüğünü belirterek, "Polise haber verdim. Ambulans da geldi. Alıp götürdüler." dedi.