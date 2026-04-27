Beykoz Üniversitesi ve TKYD 'İş Birliği Protokolü' imzaladı

BEYKOZ Üniversitesi ile Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), gençlerin iş dünyasına daha donanımlı hazırlanmasını sağlamak ve üniversite–iş dünyası entegrasyonunu güçlendirmek amacıyla 'İş Birliği Protokolü' imzaladığını duyurdu.

Protokol, Beykoz Üniversitesi ile Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) arasında TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka ile Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay tarafından imzalandı.

İş birliği kapsamında öğrencilerin; staj, uygulamalı eğitim, markalı dersler ve sektör profesyonelleriyle doğrudan temas imkanı bulacağı aktarıldı. 'İşletmede Mesleki Eğitim' dersi çerçevesinde sunulacak 14 haftalık uzun dönem staj fırsatlarının, öğrencilerin mezun olmadan önce gerçek iş deneyimini kazanmalarını sağlayacağı belirtildi.

Protokol ayrıca; markalı dersler, sertifika programları, lisansüstü eğitimler, konferanslar, seminerler ve ortak projeler yoluyla akademi ile iş dünyası arasındaki bilgi paylaşımını artırmayı hedefliyor. TKYD ve üye kuruluş çalışanlarının da Beykoz Üniversitesi'nin lisansüstü ve yaşam boyu öğrenme programlarından faydalanarak mesleki yetkinliklerini geliştirme imkanı elde edeceği ifade edildi. Protokol ile taraflar arasında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilir iş birliği modellerinin oluşturulması amaçlanıyor.

'EĞİTİM VE İŞ DÜNYASI ARASINDA GÜÇLÜ BİR KÖPRÜ KURUYORUZ'

Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay, iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu iş birliği, üniversitemizin uygulamalı ve sektörle bütünleşmiş eğitim yaklaşımını güçlendiren önemli bir adımdır. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin bilgi birikimi ve sektör ağı ile akademik yetkinliğimizi bir araya getirerek, öğrencilerimize daha güçlü bir öğrenme ve gelişim ortamı sunmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin kurumsal yönetim anlayışını erken dönemde kazanmaları ve iş dünyasının dinamiklerini doğrudan deneyimlemeleri açısından bu iş birliğini son derece kıymetli buluyoruz. Aynı zamanda bu ortaklığın hem akademi hem de iş dünyası için uzun vadeli ve kalıcı değerler yaratacağına inanıyoruz."

'GENÇLERİMİZ İŞ DÜNYASININ DİNAMİKLERİNİ OKUL SIRALARINDA TECRÜBE EDECEKLER'

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka protokolle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Beykoz Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz bu protokol, akademi ve iş dünyasının birbirinden kopuk değil, birbirini besleyen iki temel paydaş olduğu gerçeğini baz alıyor. Gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliğinin, akademik bilgi birikimi ile iş dünyasının ihtiyaçlarını bir araya getiren projelerin geliştirilmesini sağlayacaktır. Gençlerimiz iş dünyasının dinamiklerini okul sıralarında tecrübe edecekler. Öğrencilerimizin 14 haftalık uzun dönem staj ve markalı dersler gibi imkanlarla teorik bilgilerini gerçek iş deneyimiyle harmanlamaları, sadece onların kariyer yolculukları için değil, ülkemizin kurumsal yönetim kalitesini yükseltmek adına da kritik bir adımdır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı