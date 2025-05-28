Beykoz'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

Beykoz'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı
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TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 5 araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası FSM Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

BEYKOZ, TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle FSM Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Beykoz mevkiinde meydana geldi. FSM Köprüsü istikametine seyir halinde olan 5 araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasından sonra trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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