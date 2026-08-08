Beykoz'da Yarın Denize Girmek Yasaklandı
Beykoz Kaymakamlığı, yüksek dalga boyu nedeniyle ilçede yarın denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Beykoz Kaymakamlığı, yüksek dalga boyu nedeniyle ilçede yarın denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 9 Ağustos Pazar günü denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Kaynak: AA