Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı

Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı
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Beykoz'un Çiğdem Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangının havadan düşen bir cisimle başladığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BEYKOZ'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

Beykoz'da Çiğdem Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı

HAVADAN DÜŞEN CİSİMLE YANGIN ÇIKTI

Ekiplerin yanına müdahalesi sürerken havada yanan bir cismin ormanlık alana düştüğü cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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