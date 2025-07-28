Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı
Beykoz'un Çiğdem Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangının havadan düşen bir cisimle başladığı anlar kameraya yansıdı.
İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
BEYKOZ'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
Beykoz'da Çiğdem Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
HAVADAN DÜŞEN CİSİMLE YANGIN ÇIKTI
Ekiplerin yanına müdahalesi sürerken havada yanan bir cismin ormanlık alana düştüğü cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel