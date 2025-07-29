Beykoz'da işaret fişeği atarak orman yangınına sebep olan şahıs tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Beykoz'da işaret fişeği atarak orman yangınına sebep olan şahıs tutuklandı! İşte ilk ifadesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı. İşaret fişeği atarak yangına sebep olan 22 yaşındaki şahıs, ifadesinde "Bunlardan bir tanesini babam 6 ay kadar önce eve getirmişti. İneceği yerde söneceğini düşündüm fakat sönmeden evimizin karsısında bulunan ve yangın olayının gerçekleştiği alana indi. Pişmanım" dedi.

Beykoz'da işaret fişeği atarak orman yangınına sebep olan A.A. (22) tutuklandı.

Yangın, dün saat 21.05 sıralarında Çiğdem Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, bölgeye işaret fişeği atıldı. Fişeğin düşmesiyle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve belediye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yaklaşık 500 metrekarelik alan yangında zarar görürdü. Ekiplerin çalışmalarında, işaret fişeğinin yanan alanın karşısında bulunan Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi'ndeki bir noktadan atıldığı tespit edildi. Ekipler söz konusu adreste ikamet eden A.A'yı gözaltına aldı.

"ABLAM 'BEN BU İŞARET FİŞEĞİNİ MERAK EDİYORUM' DEDİ"

Gözaltına alınarak emniyete götürülen A.A. ifadesinde şunları söyledi: "Babamın gemide çalışması dolayısıyla her gemide bulunacağını bildiğim işaret yardım fişeklerinin son kullanma tarihlerinin geçmesi dolayısıyla yenilendiğini ve eskilerinin dağıtıldığını duydum. Bunlardan bir tanesini babam 6 ay kadar önce eve getirmişti. Olay günü saat 20.50 sıralarında ablam 'Ben bu işaret fişeğini merak ediyorum' dedi. İnternet üzerinden videolardan izlediğim kadarıyla nasıl kullanıldığını gördüm. Ben de bu malzemeyi alarak üst kapağın ipini çektim malzeme patlayarak bulunduğumuz balkondan hesaplayamadığım kadar metre yükselerek aşağı doğru inmeye başladı. Yanar vaziyetteydi, ineceği yerde söneceğini ve bir zarar vermeyeceğini düşündüm fakat işaret fişeği sönmeden evimizin karsısında bulunan ve yangın olayının gerçekleştiği alana indi.

Beykoz'da işaret fişeği atarak orman yangınına sebep olan şahıs tutuklandı! İşte ilk ifadesi

"112'Yİ 6 KERE ARADIM"

O alanda alevler büyüdü. 112'yi 6 kere aradım. Yangın olayıyla olay yerine intikal edildiğini söylediler. Ben olay yerini tam göremiyordum fakat seslerini, sirenlerini duyuyordum. Yangın yerine giderek tüple müdahalede bulunduk, olay yerinden ayrılırken yangın azalmıştı. Benim buradaki amacım bilinçli olarak yangın çıkarmak değildi. Pişmanım."

Beykoz'da işaret fişeği atarak orman yangınına sebep olan şahıs tutuklandı! İşte ilk ifadesi

TUTUKLANDI

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen A.A., tutuklandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Ticaret Bakanlığı'ndan dijital dolandırıcılığa karşı uyarı

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Bakanlıktan kritik uyarı geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıridvanmuhammet:

eline bir kazma kürek erin eksin yaktığı ağaçları geri

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeliyürek:

oooh iyi olmuş yakalandığına çok sevindim şerf..n böyleleri hepsi vatan hayini

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAKREP KRAL:

isterseniz de serbest bırakın

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Pişmanımş ya , adli kontrol de var. Ne tazmin ettirilir ne ceza verilebilir. Olan ormana olur , eski haline ne zaman döner kimbilir. Teröristler gibi ona da gün yüzü gösterilir. peh

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBerk Bilen:

istanbul'un son kalan yeşil alanı beykoz ormanları eğer bu ormanlar yok olur ise istanbul tam bir çöplüğe döner yaşanmaz artık bu şahsın yaktığı orman zenginlerin evlerinin hemen yanındaki bir orman acarkent evlerinin yanında.. diyordum zaten burayı hangi o. ç yakacak diye ..

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaya Kartalı:

Ablan herşeyi çok merak ederse sonucuna sen katlanacaksın artık ....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü şoku

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü şoku
Yaylada arazi kavgası katliama dönüştü

Yaylada arazi kavgası katliama dönüştü
Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.