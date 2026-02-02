Beykoz Belediye Meclisinde yolsuzluk tartışması

Beykoz Belediye Meclis toplantısında, Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve eski belediye başkan yardımcısı Bilgehan Murat Miniç arasında yolsuzluk tartışması yaşandı.

Beykoz Belediye Meclisi şubat ayı birinci oturumu, belediye hizmet binasında Başkan Vekili Gürzel yönetiminde yapıldı.

Toplantının gündem dışı bölümünde kürsüye çıkan CHP Meclis Üyesi Miniç, Belediye Başkan Vekili Gürzel'e yönelik eleştirilerde bulundu.

Gürzel'in AK Parti'ye geçmesine tepki gösteren Miniç, "Bana göre bu işlem hukuksuz. Bu işlemin vicdanlarda karşılığı yok. Başkan vekilliği koltuğunda oturan şahıs defakto şekilde başkanlık yapıyor. Vekil hanım binlerce insanın iradesini alarak parti değiştirdi. Belki yasaldır hanımefendinin AK Parti'ye geçmesi ama oturduğu koltuk ona helal değildir. Utanmayan insana ne söyleyebilirsiniz. Madem utanmıyorsunuz, Allah yolunuzu açık etsin." ifadelerini kullandı.

Belediye başkan yardımcılığı görevinden ayrıldıktan sonra kendisi ve göreve getirdiği isimlerle ilgili akçeli işlere bulaştıkları yönünde cümleler duyduğunu dile getiren Miniç, "Kim benim ve arkadaşlarımın akçeli işlere bulaştığı ile ilgili iddiada bulunuyorsa ben de arkadaşlarım da burada. Bende ve arkadaşlarımda hırsızlık, döneklik, yamukluk olmaz. Kim iddia ediyorsa gelsin, iddiasını ispat etsin. İddiasını ispat etmeyen müfteridir." dedi.

Miniç'in konuşmasının ardından konuşan Başkan Vekili Gürzel, parti değiştirmenin utanılacak bir durum olmadığını ifade etti.

CHP'li Miniç'in de parti değiştirdiğini dile getiren Gürzel, "CHP'den önce hangi partideydiniz? Parti değiştirirken utanma hissettiniz mi? İYİ Parti'den önce hangi partideydiniz? Onu değiştirirken de bir utanma hissettiniz mi? Zannetmiyorum. Şu anda belki de başka partilerle flört ediyorsunuz. Onları da duyuyoruz. Bana burada, 'helallik aldınız mı?' diyorsunuz. Siz de helallik alınması gerekiyorsa, eşinizden helallik aldınız mı? Biz hepimiz gördük buradaki rezilliğinizi." şeklinde konuştu.

Gürzel, Miniç'in somut veriler üzerinden konuşmadığını, kamuoyunda Miniç'in derneği üzerinden kara para aklandığının da konuşulduğunu söyledi.

Başkan yardımcısı olduğu dönemde Miniç'in kendisini tehdit ettiğini öne süren Gürzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada başkan yardımcısı görevindeyken beni kaç kere tehdit ettiniz? 'Yapı kontrolü bana bağlanmazsan çeker giderim, seni de burada yalnız bırakırım' dediniz. Neden, yapı kontrol? Ben o zaman anlamıyordum, yapı kontrolde nasıl bir olay var? Hiç de yalan değil, şahidimiz var. Şu anki eşiniz bile şahittir. Sizin yapı kontrole baktığınız süre zarfında bence Beykoz Savcılığı tarafından kesinlikle sizin mallarınızın kontrol edilmesi gerekiyor. Utanacak hiçbir şey yapmadım, alnım açık. Benim şirketim, derneğim yok, hesaplarım açık. Ben sizin gibi arka kapılardan dolanmadım. Sayın Miniç, siz utandığınız için aylarca gelemediniz buraya. Ben kimsenin evinde basılmadım."

Gürzel'in sözleri üzerine salonda gerginlik yaşanırken, oturuma 15 dakika ara verildi.

Aranın ardından gündem maddesi teklifleri oylanarak komisyonlara havale edildi.