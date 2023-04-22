Beykoz Belediye Başkanı Aydın : "Yaralar 1 yıl içerisinde sarılacak"

Beykoz Belediye Başkanı Aydın :

" Bayramı da Kırıkhan'da geçiriyoruz, buradaki depremzede kardeşlerimizle, evlatlarımızla birlikteyiz"

Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi yaralar 1 yıl içerisinde sarılacak, ö nümüzdeki bayram şartların çok daha iyi olduğunu görmek mümkün olacak diye inanıyorum"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay Kırıkhan'da ilk günden itibaren yaraların sarılması için yoğun mesai harcayan İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, çadır kentlerde kalan aileleri ziyaret edip bayram hediyesi verdi. Deprem bölgesine gelişi biraz uzattığında kendinin suçlu gibi hissettiğini belirten Başkan Aydın,"Böyle bir psikoloji içerisindeyim. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi yaralar 1 yıl içerisinde sarılacak, önümüzdeki bayram şartların çok daha iyi olduğunu görmek mümkün olacak diye inanıyorum"dedi.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinden en çok zarar gören illerin başında gelen Hatay'da devlet millet işbirliği ile yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Ramazan Bayramında da yalnız bırakılmayan aileler de ziyarette edilerek acıları hafifletilmeye çalışılıyor. Afeti ilk gününden itibaren bölgede çalışma yapan Beykoz Belediyesinin Belediye Başkanı Murat Aydın'da, personelleriyle birlikte Kırıkhan ilçesinde çadır kentlerde kalan aileleri tek tek ziyaret etti. Onlarla sohbet eden ve yakından ilgilenen Aydın, hediyeler vererek başta çocuklar olmak üzere ailelerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

"Depremin ilk gününden itibaren buradayız"

Depremin ilk gününde itibaren bölgede olduklarını hatırlatan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın," Beykoz halkı olarak depremin ilk günü saat: 16.00'dan itibaren buradayız. Gönlümüz buruda. Kurumumuzun imkanları ile buradayız. Benim 4'üncü defa bölgeye gelişim. Bayramı da Kırıkhan'da geçiriyoruz. Buradaki depremzede kardeşlerimizle, evlatlarımızla birlikteyiz. Bayramlaşmamızı yaptık. Şimdi yine çadırları dolaşıyoruz, çocuklarımızı, kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Depremin acılarının sarılması adına Beykoz olarak burada olalım, deprem bölgesinde olalım istedik. İnanın ben, 'Buraya gelişi biraz uzattığımda kendimi suçlu gibi hissediyorum. Böyle bir psikoloji içerisindeyim. Çünkü bizim ülkemizin yaklaşık 500 kilometrelik alan büyük bir felaket yaşadı. Adeta vücudumuzun bir organı hasar gördü. O acıyı hep yüreğimizde hissediyoruz. O acıyı dindirmek adına sürekli buralara geliyoruz" diye konuştu.

"Yaralar 1 yıl içerisinde sarılacak"

İlk güne göre bugün ki şartların daha iyi olduğunu aktaran Aydın," Önümüzdeki günler de daha da iyi olacağına inanıyoruz. Mesai arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar gönüllü olarak geliyorlar. Yaklaşık 2,5 aydır buradalar. Yaşamı kolaylaştırmak için adımlar atıyorlar. Beykozlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Onların gönlü burada. İmkanları ile destekleri ile buradalar. Biz onların yardımlarını organize ediyoruz. Onların muhabbetlerini, sevgilerini buraya aktarmış oluyoruz. Temennimiz duamız, arzumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi yaralar 1 yıl içerisinde sarılacak. Önümüzdeki bayram şartların çok daha iyi olduğunu görmek mümkün olacak diye inanıyorum" ifadelerini kullandı.