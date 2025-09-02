Beydağ'ın Kurtuluşu İçin Tören Düzenlendi

Beydağ'ın Kurtuluşu İçin Tören Düzenlendi
Güncelleme:
İzmir'in Beydağ ilçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü töreniyle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikte, belediye başkanı konuşma yaptı, öğrenci şiirleri okunup zeybek oyunları sergilendi. En iyi incir yetiştiricilerine ödüller verildi.

İzmir'in Beydağ ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, bando eşliğinde kortej yürüyüşüyle devam etti.

Anıt önündeki törende Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenci şiirleri ile zeybek oyunlarının yer aldığı programa Kiraz Kaymakamı Murat Karahan da katıldı.

Programda 33. Yerel Ürünler Kültürel Etkinlikler Festivali kapsamında en iyi incir yetiştiricisi olarak seçilen Raşit Karakulak, İsmail Topal ve Hüseyin Dural'a da ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
