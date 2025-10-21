Haberler

Beyaz Saray, Trump ile Putin Zirvesinin Gündemde Olmadığını Açıkladı

Güncelleme:
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yakın zamanda bir zirve düzenlenmeyeceğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Rubio ve Lavrov'un verimli bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediğini açıkladı.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de iki hafta içinde gerçekleşmesi beklenen Trump-Putin zirvesine ilişkin AA muhabirine yazılı bir açıklama yaptı.

ABD'li yetkili, "Dışişleri Bakanı (Marco) Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli olmayacak ve Başkan Trump'ın yakın gelecekte Devlet Başkanı Putin ile bir görüşmesi planlanmamaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirebilmek amacıyla, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Budapeşte'de bir araya gelebileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
