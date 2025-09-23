Haberler

Beyaz Saray Maduro'nun Görüşme Çağrısını Reddetti

Güncelleme:
Beyaz Saray, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD Başkanı Trump ile görüşme isteğini içeren mektubunda birçok yalan bulunduğunu belirtti ve Maduro'nun çağrısını reddetti.

Beyaz Saray, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme çağrısı yaptığı mektubunda "birçok yalan olduğunu" ve Venezuela'ya karşı tutumlarının değişmediğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında, Maduro'nun Trump'a gönderdiği, doğrudan görüşmeye istekli olduğunu belirten mektubu aldıklarını kaydetti.

Leavitt, "Açıkçası bu mektupta Maduro'nun tekrarladığı birçok yalan vardı. Trump yönetiminin Venezuela konusundaki tutumu değişmedi." diyerek Maduro'nun görüşme çağrısının reddedildiğini bildirdi.

Trump yönetiminin, Maduro hükümetini "yasa dışı" gördüğünü dile getiren Leavitt, "ABD Başkanı, Venezuela rejiminden ABD'ye ölümcül uyuşturucuların yasa dışı kaçakçılığını durdurmak için gereken her yolu kullanma istekliliğini açıkça gösterdi." diye konuştu.

Maduro'nun Trump'a mektubu

Venezuela hükümeti, 22 Eylül'de, Maduro'nun Trump'a, özel temsilcisi Richard Grenell aracılığıyla doğrudan diyalog kurulması amacıyla mektup gönderdiğini doğrulamıştı.

Maduro mektupta, Venezuela aleyhinde dile getirilen "mafya ve uyuşturucu kaçakçılığı çeteleriyle bağlantı" suçlamalarının tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak, bu tür iddiaların ve "sahte haberlerin" iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilediğini ifade etmişti.

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun müzakere çağrısı yaptığı iddia edilen mektupla ilgili konuşmayı reddederek, "Venezuela'da ne olacağını göreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
title
