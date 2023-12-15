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Beyaz Saray'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

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Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmede, Gazze'deki savaşın ele alındığını ve Biden'ın, Türkiye ile Yunanistan arasındaki yakınlaşmaya olan desteğini dile getirdiğini bildirdi.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmede, Gazze'deki savaşın ele alındığını ve Biden'ın, Türkiye ile Yunanistan arasındaki yakınlaşmaya olan desteğini dile getirdiğini bildirdi.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, iki lider, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki son durumu ele aldı ve bölgeye insani yardımın artırılması ile Gazze'deki sivillerin korunmasının önemi konusunda mutabık kaldı. Biden, İsrail'e olan desteğini de yineledi.

Görüşmede ayrıca NATO İttifakının güçlü olmasının önemine vurgu yapılırken, Biden, İsveç'in ivedi şekilde ittifaka katılması konusundaki beklentisini paylaştı.

Açıklamada, "Başkan Biden, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemdeki yapıcı adımlara olan desteğini dile getirdi." ifadelerine de yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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