Haberler

Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD, Suriye ve Türkiye'nin dışişleri bakanları düzeyinde ABD'de üçlü zirve gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada zirvede terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye ordusuna dahil edilmesini öngören anlaşmayı ilerletme konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

  • ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları düzeyinde ABD'de üçlü zirve gerçekleştirildi.
  • Zirvede Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye ordusuna dahil edilmesini öngören anlaşmayı ilerletme konusunda mutabakata varıldı.
  • ABD yönetimi, Suriye'ye uygulanan Sezar yaptırımlarının İran ve Rusya bağlantılı işlemler dışında askıya alındığını açıkladı.

ABD, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanları düzeyinde ABD'de üçlü zirve gerçekleştirdi. Zirvede terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye ordusuna dahil edilmesini öngören anlaşmayı ilerletme konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Beyaz Saray'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump, kritik bir zirve gerçekleştirirken; Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ÜÇLÜ ZİRVE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD, Suriye ve Türkiye'nin dışişleri bakanları düzeyinde ABD'de üçlü zirve gerçekleştirdiğini duyurdu.

"MUTABAKAT SAĞLANDI"

Açıklamada zirvede terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye ordusuna dahil edilmesini öngören anlaşmayı ilerletme konusunda mutabakata varıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca ABD'nin, İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşmasına ulaşılmasını desteklediğini teyit ettiği kaydedildi.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan Şara-Trump zirvesi tarihi bir anlam da taşıdı. Zirveyle birlikte ilk kez bir Suriye devlet başkanı, Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile bir araya gelmiş oldu.

SEZAR YAPTIRIMLARI KALKTI

Görüşmenin sona ermesinin ardından Washington'dan dikkat çeken bir hamle geldi. ABD yönetimi, Suriye'ye uygulanan Sezar yaptırımlarının İran ve Rusya bağlantılı işlemler dışında askıya alındığını açıkladı.

ABD'nin 2019'da Suriye'ye yönelik uygulamaya başladığı Sezar yaptırımları, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ı ve onunla bağlantılı kişi ve kurumlara yönelik ağır ekonomik yaptırımlar içeriyordu. Yaptırımların, tamamen kaldırılması için Kongre'nin onayı gerekirken, ABD Başkanı'nın ulusal güvenlik gerekçesiyle yaptırımları askıya almasına izin veriliyor.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Güncel
Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım! Sezar yaptırımları kaldırıldı

Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Beşik gibi sallanan Balıkesir'de korkutan bir deprem daha
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHüso Fıso:

Apo'nun Kandille yaptığı videolu konuşmasının içeriği medyaya yansıdı. Apo 3 Konsey üyesine "Hakan'a güvenin o iyi biri yanlış yapmaz" dediği Hakan Fidan mı?

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadık:

O Video kayıtını An anmı çekti

yanıt7
yanıt5
Haber Yorumlarıtt:

YouTube sansürsuz tarih tansiyem

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Abd de , rusya da suriye için her tarafı boklu değnek. Rusya herşeyine el koyar. Abd para verir uşak yapar.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Adolf, dogru. Hakan istifa

yanıt5
yanıt0
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı

Eren Elmalı'dan gündeme damga vuracak bahis itirafı: 19-20 yaşında...
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır

Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır
Bahis oynadığı iddia edilen Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Bahis oynadığı iddia edilen yıldız, milli takım kadrosundan çıkarıldı
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
500 bin konut projesine başvurular başladı! İşte adım adım yapılacak işlemler

Dev projede beklenen gün geldi! Bu adımı atlayanın başvurusu yanar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.