Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

ABD, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanları düzeyinde ABD'de üçlü zirve gerçekleştirdi. Zirvede terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye ordusuna dahil edilmesini öngören anlaşmayı ilerletme konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Beyaz Saray'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump, kritik bir zirve gerçekleştirirken; Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ÜÇLÜ ZİRVE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD, Suriye ve Türkiye'nin dışişleri bakanları düzeyinde ABD'de üçlü zirve gerçekleştirdiğini duyurdu.

"MUTABAKAT SAĞLANDI"

Açıklamada zirvede terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye ordusuna dahil edilmesini öngören anlaşmayı ilerletme konusunda mutabakata varıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca ABD'nin, İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşmasına ulaşılmasını desteklediğini teyit ettiği kaydedildi.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan Şara-Trump zirvesi tarihi bir anlam da taşıdı. Zirveyle birlikte ilk kez bir Suriye devlet başkanı, Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile bir araya gelmiş oldu.

SEZAR YAPTIRIMLARI KALKTI

Görüşmenin sona ermesinin ardından Washington'dan dikkat çeken bir hamle geldi. ABD yönetimi, Suriye'ye uygulanan Sezar yaptırımlarının İran ve Rusya bağlantılı işlemler dışında askıya alındığını açıkladı.

ABD'nin 2019'da Suriye'ye yönelik uygulamaya başladığı Sezar yaptırımları, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ı ve onunla bağlantılı kişi ve kurumlara yönelik ağır ekonomik yaptırımlar içeriyordu. Yaptırımların, tamamen kaldırılması için Kongre'nin onayı gerekirken, ABD Başkanı'nın ulusal güvenlik gerekçesiyle yaptırımları askıya almasına izin veriliyor.