Erzurum'da öğretmenler açtıkları sergiyle savaşta ölen çocuklara dikkati çekti

Erzurum'da Yakutiye ve Tevfik İleri Anadolu Lisesi öğretmenlerinin düzenlediği 'Beyaz Kelebekler Cennete Uçtu' sergisi, savaş ve çatışmalardan etkilenen çocukların yaşadıklarını sanatsal çalışmalarla gözler önüne serdi. Sergi, savaşta hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Erzurum'da Yakutiye Anadolu Lisesi ile Tevfik İleri Anadolu Lisesi öğretmenleri, savaşta ölen çocuklara dikkati çekmek amacıyla "Beyaz Kelebekler Cennete Uçtu" sergisi düzenledi.

Öğretmenler Derya Erkut, Nejmi Atalay ve Zülküf Sümbül tarafından hazırlanan sergi, Yakutiye Anadolu Lisesi'nde açıldı. Sergide, Filistin, Doğu Türkistan ve Suriye başta olmak üzere dünya genelindeki savaş ve çatışmalardan etkilenen çocukların yaşadıkları, sanatsal çalışmalarla anlatıldı.

Öğrenciler, sergilenen eserlere kırmızı boya fırlatarak İsrail'in zulmüne dikkati çeken bir performans gerçekleştirdi.

Görsel sanatlar öğretmeni Derya Erkut, çalışmanın bir farkındalık projesi olduğunu söyledi.

Projede, savaşlarda hayatını kaybeden çocukları konu aldıklarını ifade eden Erkut, şöyle konuştu:

"Enstalasyon (mekana özgü, objeler ve ışık-sesle oluşturulan sanat çalışması) çalışmamız, müzik ve görsel şovun birleştiği, izleyiciyi duygusal olarak da içine alan bir çalışma. İnsanların bu acı gerçeğin biraz daha farkına varabilmesi için böyle bir çalışma düzenledik. Enstalasyonda yer alan kelebekler, savaşlarda hayatını kaybeden çocukları sembolize ediyor. Onları, bu dünyadan göç eden ve cennete uçan masum ruhlar olarak düşünüyoruz. Projeyi üç öğretmen arkadaşla hayata geçirdik. Sosyal medyada bizi derinden etkileyen savaş görüntülerinden yola çıkarak, hayatını kaybeden çocukların hikayesini sanat yoluyla anlatmak istedik. Bu çalışmayla hem duygularımıza tercüman olmak hem de toplumsal bir farkındalık oluşturmak istedik."

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel
